Ексзірка Ювентуса перейшов у колумбійський клуб

Іменитий фланговий захисник Хуан Куадрадо став гравцем Мільйонаріос.

Про це повідомляє пресслужба колумбійського клубу.

Контракт розрахований на 10 місяців – до кінця червня 2027 року. Куадрадо перейшов у Мільйонаріос на правах вільного агента.

Попереднім клубом 38-річного захисника була Піза, в якій він провів сезон-2025/26, забивши 1 гол у 21 матчі. В липні поточного року ветеран став вільним агентом.

Куадрадо відомий, перш за все, за виступами за Ювентус у 2015 – 2023 роках. Також захищав кольори Індепендьєнте Медельїн, Удінезе, Лечче, Фіорентину, Інтер і Аталанту. В 2010 – 2023 роках провів 116 матчів за збірну Колумбії, забивши у них 11 голів.

Нагадаємо, нещодавно повернувся в Колумбію ще одна легенда місцевого футболу – Хамес Родрігес, який перейшов у Атлетіко Насьональ.