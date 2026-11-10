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Сассуоло оголосив про призначення нового головного тренера

Володимир Максименко — 10 листопада 2026, 15:40
Сассуоло оголосив про призначення нового головного тренера
Роберто Д'Аверса (в центрі)
Сассуоло

Аутсайдер Серії А Сассуоло оголосив ім'я нового головного тренера.

Про це повідомила пресслужба "нероверді".

Ним став 51-річний Роберто Д'Аверса. Контракт підписано до літа 2027 року, але невідомо, чи має угода пункт пролонгації.

Д'Аверса очолював Торіно з лютого по червень 2026 року і з того часу залишається без клубу. До цього фахівець працював в Емполі, Лечче, Сампдорії та Пармі.

Сассуоло наразі перебуває на сімнадцятій позиції у внутрішньому чемпіонаті, перебуваючи за крок до зони вильоту. Сассуоло за 11 турів здобув 8 очок у турнірній таблиці.

Напередодні колектив в матчі 11-го туру Серії А розгромно поступився Ромі з рахунком 0:3. Для "нероверді" ця поразка стала п'ятою поспіль у чемпіонаті Італії.

У серпні цього року повідомлялося, що до складу Сассуоло міг доєднатися український центрбек Полісся Едуард Сарапій. Згодом гравець підтвердив, що пропозиція з італійського клубу дійсно до нього надходила, проте було запропоновано невигідні умови.

Сассуоло Чемпіонат Італії, Серія А

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