Сассуоло оголосив про призначення нового головного тренера

Аутсайдер Серії А Сассуоло оголосив ім'я нового головного тренера.

Про це повідомила пресслужба "нероверді".

Ним став 51-річний Роберто Д'Аверса. Контракт підписано до літа 2027 року, але невідомо, чи має угода пункт пролонгації.

Benvenuto mister! Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore neroverde. #ForzaSasol 🖤💚 https://t.co/nuE5LZusjr — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) November 10, 2026

Д'Аверса очолював Торіно з лютого по червень 2026 року і з того часу залишається без клубу. До цього фахівець працював в Емполі, Лечче, Сампдорії та Пармі.

Сассуоло наразі перебуває на сімнадцятій позиції у внутрішньому чемпіонаті, перебуваючи за крок до зони вильоту. Сассуоло за 11 турів здобув 8 очок у турнірній таблиці.

Напередодні колектив в матчі 11-го туру Серії А розгромно поступився Ромі з рахунком 0:3. Для "нероверді" ця поразка стала п'ятою поспіль у чемпіонаті Італії.

У серпні цього року повідомлялося, що до складу Сассуоло міг доєднатися український центрбек Полісся Едуард Сарапій. Згодом гравець підтвердив, що пропозиція з італійського клубу дійсно до нього надходила, проте було запропоновано невигідні умови.