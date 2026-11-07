Болонья без Довбика перемогла Парму, Торіно та Лечче зіграли внічию у матчі з двома автоголами в 11 турі Серії А
У суботу, 7 листопада, відбулася низка матчів 11-го туру італійської Серії А сезону-2026/27.
На початку ігрового дня Кальярі здобув мінімальну перемогу над Фрозіноне завдяки голу Адопо на 38-й хвилині зустрічі. Торіно та Лечче розписали результативну нічию, обмінявшись автоголами Гаспара та Браганси у другому таймі.
Натомість Болонья у більшості виборола перемогу над Пармою. Протягом другого тайму голами відзначилися Теате та Орсоліні, який реалізував пенальті. Гол Сьєрро з 11-метрової позначки на останніх хвилинах не завадив гостям забрати 3 очки.
Варто зазначити, що український центрфорвард "рособлу" Артем Довбик провів весь матч на лаві запасних.
Кальярі – Фрозіноне – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 38 Адопо
Торіно – Лечче – 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 60 Гаспар (автогол), 1:1 – 73 Браганса (автогол)
Парма – Болонья – 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 53 Теате, 0:2 – 72 Орсоліні (пен.), 1:2 – 81 Сьєрро (пен.)
Вилучення: 9 – Ндіає (Парма)
Ще один поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом: римська Рома прийматиме Сассуоло.
Нагадаємо, що у стартовому матчі туру гол Переса подарував Венеції перемогу над Удінезе.