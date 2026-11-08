Сассуоло звільнить головного тренера

Головний тренер Сассуоло Альберто Аквілані найближчим часом буде звільнений зі свої посади.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Напередодні Сассуоло в матчі 11 туру Серії А програв Ромі з рахунком 0:3. Для "нероверді" ця поразка стала п'ятою поспіль у чемпіонаті Італії. Наразі команда йде 17-ю в Серії А з 8 очками в активі, випереджаючи зону вильоту всього на один бал.

Керівництво Сассуоло вже ухвалило рішення звільнити Аквілані під час листопадової паузи на матчі національних збірних. Наразі тривають пошуки заміни йому.

Аквілані очолив Сассуоло влітку поточного року, замінивши Фабіо Гроссо. До цього 42-річний фахівець працював із Пізою та Катандзаро. В якості гравця виступав за Сассуоло в 2017 році.