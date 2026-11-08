Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Сассуоло звільнить головного тренера

Олег Дідух — 8 листопада 2026, 16:14
Сассуоло звільнить головного тренера
Альберто Аквілані
ФК Сассуоло

Головний тренер Сассуоло Альберто Аквілані найближчим часом буде звільнений зі свої посади.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Напередодні Сассуоло в матчі 11 туру Серії А програв Ромі з рахунком 0:3. Для "нероверді" ця поразка стала п'ятою поспіль у чемпіонаті Італії. Наразі команда йде 17-ю в Серії А з 8 очками в активі, випереджаючи зону вильоту всього на один бал.

Керівництво Сассуоло вже ухвалило рішення звільнити Аквілані під час листопадової паузи на матчі національних збірних. Наразі тривають пошуки заміни йому.

Аквілані очолив Сассуоло влітку поточного року, замінивши Фабіо Гроссо. До цього 42-річний фахівець працював із Пізою та Катандзаро. В якості гравця виступав за Сассуоло в 2017 році.

Альберто Аквілані Сассуоло

Сассуоло

Сарапій: Історія з Сассуоло – пройдений етап
Дубль Варели приніс Монці першу перемогу в новому сезоні Серії А
Цього не повинно було статися: Спаллетті – про першу поразку Ювентуса в сезоні
Учасник ЧС-2026 отримав вердикт у справі про позитивний тест на кокаїн
Я не шоумен, і те святкування йшло справді від серця: Довбик розповів про дебютний гол за Болонью

Останні новини