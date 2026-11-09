Сассуоло звільнив головного тренера після п'ятиматчевої серії поразок

Керівництво Сассуоло ухвалило рішення звільнити головного тренера команди Альберто Аквілані після п'ятиматчевої серії поразок.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається, разом із 42-річним італійським фахівцем піде й весь його тренерський штаб. Наразі невідомо, хто очолить команду після звільнення Аквілані.

Зауважимо, що Альберто став на чолі "темно-зелених" влітку цього року, замінивши Фабіо Гроосо.

З того часу команда провела під керівництвом Аквілані 13 матчів, у яких здобула 4 перемоги, 2 рази зіграла внічию та зазнала 7 поразок.

Наразі клуб перебуває на сімнадцятій позиції у внутрішньому чемпіонаті, перебуваючи за крок до зони вильоту. Сассуоло за 11 турів здобув 8 очок у турнірній таблиці.

Напередодні колектив в матчі 11-го туру Серії А розгромно поступився Ромі з рахунком 0:3. Для "нероверді" ця поразка стала п'ятою поспіль у чемпіонаті Італії.

У серпні цього року повідомлялося, що до складу Сассуоло міг доєднатися український центрбек Полісся Едуард Сарапій. Згодом гравець підтвердив, що пропозиція з італійського клубу дійсно до нього надходила, проте було запропоновано невигідні умови.