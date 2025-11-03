Сарказм та перепалки у коментарях: Конопля відреагував на хейт у соцмережах після матчу з Динамо

Після гучної перемоги Шахтаря над Динамо (3:1) у межах 11-го туру УПЛ пристрасті на полі продовжили вирувати й у соцмережах.

Головним фігурантом став Юхим Конопля, який опинився в епіцентрі суперечливого епізоду з Шолою Огунданою. Під час одного з моментів динамівець упав у штрафному майданчику після контакту із захисником "гірників", а після свистка між ними спалахнула словесна перепалка – завершилася вона поштовхом нігерійця у груди Коноплі.

Однак справжня хвиля емоцій накрила футболіста вже після матчу – у його Instagram. Коментарі фанатів заполонили сторінку гравця, і Юхим навіть вирішив відповісти декільком.

Один із уболівальників написав: "Ви живий після вчорашньої травми? Просто після такого важко продовжувати кар’єру…"

На що Конопля іронічно відповів: "Вже помер…"

У розмову втрутився й український актор Олег Загородній, залишивши коментар: "Ну ти й дєвочка".

На що футболіст не залишився в боргу: "Не такий гарний актор як ти, сорі)".

Нагадаємо, сьогодні комітет арбітрів Української асоціації футболу відреагував на епізод з фолом Юхима Коноплі на Шолі Огундані в матчі Шахтар – Динамо. У підсумку УАФ дійшло висновку, що арбітр помилився і мав подивитися повтор, після чого назначити пенальті.