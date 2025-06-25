Сантос оголосив про підписання нового контракту з Неймаром
Колишній футболіст Барселони та ПСЖ Неймар підписав новий контракт з Сантосом.
Про це бразильський клуб повідомив у своїх соцмережах.
Угоду розраховано до кінця 2025 року, коли буде завершено розіграш чемпіонату Бразилії. Окрім того, сторони матимуть змогу пролонгації контракту.
Нагадаємо, що взимку Неймар розірвав контракт з Аль-Хілялем, за який у сезоні-2024/25 зіграв всього два матчі через травми та приєднався до Сантоса, вихованцем якого він є.
З 2013 по 2017 рік нападник захищав кольори Барселони, у складі якої виграв усі можливі трофеї, а згодом перебрався до ПСЖ. У 2023-му році Неймар залишив стан багаторазового чемпіона Франції.
Через травми форвард провів лише 12 матчів після повернення в Сантос у січні поточного року. У них нападник відзначився 3 голами та 3 асистами.
Пізніше повідомлялося, що бразилець захворів на коронавірус.