Коутінью стане одноклубником Неймара

Відомий бразильський півзахисник Філіппе Коутінью продовжить кар'єру в Сантосі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Контракт буде розрахований менш ніж на чотири місяці – до кінця грудня поточного року. Коутінью перейде у Сантос на правах вільного агента.

В цьому статусі він перебуває з лютого поточного року, коли покинув свій рідний Васко да Гама. Після цього хавбек навіть розглядав можливість завершення кар'єри попри наявність пропозицій із Росії.

Окрім Васко да Гами, Коутінью в своїй кар'єрі також грав за Інтер, Еспаньол, Ліверпуль, Барселону, Баварію, Астон Віллу і Аль-Духаїль. Провів 68 матчів і забив 21 гол за збірну Бразилії.

Нагадаємо, на початку вересня зірка Сантоса Неймар зазнав чергової травми та звинуватив у ній керівництво клубу.