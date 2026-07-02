41-річний Касорла оголосив про завершення кар'єри

Півзахисник Реал Ов'єдо Санті Касорла прийняв рішення завершити кар'єру професійного футболіста.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Іспанський гравець виховувався у молодіжній академії клубу, після чого виступав за Вільярреал, Рекреатіво, Малагу, Арсенал, Аль-Садд та національну збірну Іспанії.

У серпні 2023 року півзахисник повернувся до рідної команди на мінімальну заробітну плату, пожертвувавши іміджеві права та попросивши спрямувати 10% від продажу його футболок на розвиток клубної академії.

Санті допоміг команді вибороти довгоочікуване підвищення у Ла Лігу на сезон-2025/26 – перше з 2001 року. Проте Реал Ов'єдо завершив виступи на 20 місці, вилетівши назад у другий дивізіон.

Нагадаємо, що за підсумками попереднього сезону Ла Лігу залишили також Мальорка та Жирона Віктора Циганкова та Владиславав Ваната. Натомість право виступати у Ла Лізі здобули Расинг, Депортиво та Малага.