Касорла залишився без тренера: аутсайдер Ла Ліги звільнив Пауновича
Санті Касорла
IMAGO
Один з аутсайдерів чемпіонату Іспанії Ов'єдо оголосив про звільнення Велько Пауновича з посади головного тренера.
Про це повідомила пресслужба команди.
Разом з сербом стан "синіх" залишив весь його тренерський штаб. Паунович очолив команду в березні цього року та вперше за 24 роки вивів Ов'єдо в Ла Лігу.
Після восьми турів колектив посідає 17 місце турнірної таблиці чемпіонату Іспанії, набравши лише шість очок.
Нагадаємо, влітку Ов'єдо продовжило контракт з 40-річним Санті Касорлою.