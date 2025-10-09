Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Касорла залишився без тренера: аутсайдер Ла Ліги звільнив Пауновича

Володимир Максименко — 9 жовтня 2025, 13:30
Касорла залишився без тренера: аутсайдер Ла Ліги звільнив Пауновича
Санті Касорла
IMAGO

Один з аутсайдерів чемпіонату Іспанії Ов'єдо оголосив про звільнення Велько Пауновича з посади головного тренера.

Про це повідомила пресслужба команди.

Разом з сербом стан "синіх" залишив весь його тренерський штаб. Паунович очолив команду в березні цього року та вперше за 24 роки вивів Ов'єдо в Ла Лігу.

Після восьми турів колектив посідає 17 місце турнірної таблиці чемпіонату Іспанії, набравши лише шість очок.

Нагадаємо, влітку Ов'єдо продовжило контракт з 40-річним Санті Касорлою.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ов'єдо Санті Касорла

Санті Касорла

Жахлива й прекрасна Барселона, Реал на перебудові, Циганкову треба голи: прев'ю сезону іспанської Ла Ліги
40-річний Касорла продовжив контракт із Реалом Ов’єдо
На мінімальній зарплаті і без 8 см сухожилля: тріумф Санті Касорли в Ов'єдо – найромантичніша історія сезону

Останні новини