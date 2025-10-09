Касорла залишився без тренера: аутсайдер Ла Ліги звільнив Пауновича

Один з аутсайдерів чемпіонату Іспанії Ов'єдо оголосив про звільнення Велько Пауновича з посади головного тренера.

Про це повідомила пресслужба команди.

Разом з сербом стан "синіх" залишив весь його тренерський штаб. Паунович очолив команду в березні цього року та вперше за 24 роки вивів Ов'єдо в Ла Лігу.

Gracias, Pauno 💙



Has sido parte fundamental de un sueño hecho realidad: el regreso a Primera División. ¡Suerte en tus próximos retos! 🫂#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/pqbDdH7pCV — Real Oviedo (@RealOviedo) October 9, 2025

Після восьми турів колектив посідає 17 місце турнірної таблиці чемпіонату Іспанії, набравши лише шість очок.

Нагадаємо, влітку Ов'єдо продовжило контракт з 40-річним Санті Касорлою.