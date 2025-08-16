Жахлива й прекрасна Барселона, Реал на перебудові, Циганкову треба голи: прев'ю сезону іспанської Ла Ліги

Чемпіонат Іспанії – другий за силою в Європі після АПЛ, але його позиції поступово слабнуть на тлі специфічної політики керівництва ліги.

Хав'єр Тебас та його правила – предмет обговорень вже понад 10 років.

З іншого боку, фанам незмінно цікаві Реал та Барселона, а Ель Класіко – найбажаніші матчі європейського календаря.

Чемпіон розповідає вам, коли іспанські гранди зіграють знову, і чого взагалі чекати від них та інших піренейців у сезоні-2025/26.

***

Барселона: краса на полі, жахи в кабінетах

Ну чисто доктор Джекіл та містер Хайд футбольного світу.

На полі Барса – це кайф.

El primer gol de Marcus Rashford 🔵🔴🦁 pic.twitter.com/8ktH6dfSPt — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 4, 2025

Шикарні атаки, що вилилися в 102 забиті голи в 38 турах минулого чемпіонату. Ефективний Рафінья, монструозний Левандовський, аномально талановитий Ямаль – усе це про них.

З іншого боку, в Барси мільярд євро боргу, і згідно з правилами Ла Ліги клуб знову не може спокійно реєструвати новачків.

Жоан Гарсія, що прийшов з Еспаньйолу, тимчасово займе місце в заявці Марк-Андре тер Штегена, який вибув до зими через операцію на спині. Ну, а щоб не сидів на трибунах орендований у МЮ Маркус Рашфорд, Рада директорів сплатить власні 7 млн євро.

Все це через небажання каталонців жити за правилами президента Ла Ліги Хав'єра Тебаса, про що ми вже говорили.

І ось в таких умовах грає команда не перший рік.

Днями Барса навіть посаду нову ввела – директора з комунікацій першої команди. Усе для того, аби зменшити тиск на Гансі Фліка і дати йому спокійно тренувати.

Німцеві є чим зайнятися. Минулого сезону Барса пропустила 39 голів в Ла Лізі, що на 10 більше, ніж Більбао. При цьому влітку клуб ще й покинув найстабільніший центрбек Іньїго Мартінес. Пишуть, що Флік хоче відродити кар'єру Рональда Араухо, якому подарував книгу психолога Хорді Хіля "Подолай свої межі". Час покаже, чи подолає їх уругваєць.

З іншого боку, півзахист і атака Барси феноменальні, що й підтвердили як у азійському турне, так і на Кубку Жоана Гампера з Комо.

Цей склад боротиметься не лише за Ла Лігу, а й за Лігу чемпіонів.

Ламін Ямаль – можливо, найталановитіший дебютант топліг від появи Кіліана Мбаппе в Монако, і Роберт Левандовський правий – підкосити каталонця може хіба він сам:

"Він має насолоджуватися життям, бо воно не лише у футболі, а й поза ним. Просто потрібно знайти баланс".

Яхта з моделями, карлики на дні народження – усе це тепер теж Ямаль, треба звикати.

Ну, і ще у вересні-жовтні чекаємо на повернення Барси на "Камп Ноу". Реконструкція ще триває, але очікується, що він вмістить 60 тисяч чоловік, а це вже більше за "Монжуїк", який був тимчасовою домівкою "Кулес" останні 2 роки.

Реал на перебудові: Алонсо знайшов "нового Рауля"

Мова про Гонсало Гарсію. Ви, певно, запам'ятали його за клубним чемпіонатом світу.

Ось як забиває нова "9-ка" Реала.

Gonzalo Garcia is just 21yrs old and he has this amazing composure, wow! pic.twitter.com/4UZyLZzjKK — IKE (@Ike_gyms) June 27, 2025

Ну, і загалом, то Хабі Алонсо будує в Мадриді щось абсолютно нове. Невідомо навіть, як захищатимуться "Вершкові" – у два чи три центрбеки?

Все змінюється. Лука Модрич і Лукас Васкес пішли – на двох у них аж 51 трофей з Реалом.

Трент Александер-Арнольд – зіркова заміна Дані Карвахалю праворуч, а Альваро Каррерас – довгоочікуваний лівий фулбек, що вміє атакувати. Також вже на КЧС круто зарекомендував себе у центрі оборони Дін Гейсен – експартнер Забарного по Борнмуту.

Ще одне доповнення до складу – 18-річний атакуючий універсал Франко Мастантуоно, в якому аргентинці бачать "свого Ямаля".

Навіть медичну службу оновили, яку з літа 2025-го очолив такий собі Феліпе Сегура.

На папері все класно, але у що воно виллється на полі?

0:4 від ПСЖ на клубному чемпіонаті світу свіжі в пам'яті.

Після них команда майже не мала передсезонки; гравці з'їхалися до Вальдебебаса аж 3 серпня. Джуд Беллінгем ліг на операцію і повернеться у жовтні. Гравця з інтелектом, як у Модрича або Крооса, у півзахисті більше нема.

Та й чи є місце в новому проєкті Родріго й Вінісіусу?

Переговори Віні з Реалом щодо нового контракту затягнулися не з вини клубу. Перес запропонував величезні 20 млн нетто на рік, проте агенти бразильця вимагають 30 млн, а ще бонуси за результативність і навіть за продовження контракту, як колись у Роналду.

Вперше, мабуть, з часів Мануеля Пеллегріні Мадрид починає сезон "командою-загадкою". Хтозна, що вона покаже.

Єдине, що у "Вершкових" точно добре – їхні фінанси. За рік Реал генерував аж 1,045 млрд євро доходу – це більше за будь-який інший клуб на планеті.

🚨💰OFFICIAL: Real Madrid is the MOST valuable football club in the world with a value of $6.6 billion. @Forbes pic.twitter.com/HoaSqUOpiN — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 23, 2024

В тіні грандів: Атлетико не жаліє грошей, а Атлетик вірить у Вільямсів

Реально не жаліє!

Енріке Сересо й Хесус Хіль Марін за літо вже витратили на новачків 175 млн, що навіть більше, ніж Реал, не кажучи вже про вимушено економну Барсу.

Якщо узагальнити, то "Матрацники" чистять склад від старих і безнадійних кадрів. Самуел Ліно пішов, бо не виріс в топа. Артур Вермерен – бо не підійшов Сімеоне. Рейнілду, Сауль, Аспілікуета, Вітсель, Корреа, де Пауль – відпрацьований матеріал.

Натомість на "Метрополітано" прибув найкращий плеймейкер Ла Ліги останніх сезонів Алекс Баена – і це потенційно велика угода.

Alex Baena



Welcome to Atletico Madrid (reupload) pic.twitter.com/GXBu5x7iDq — Kieran (@Kieran_MCFC_) July 17, 2025

Також і інші новачки мають готові ролі – Ганцко в центрі оборони, Джонні Кардосо у центральному колі, а Маттео Руджері й Марк Пубіль покликані оживити фланги захисту.

Зі "стариків" залишились тільки Коке й Грізманн – хранителі традицій, що погодилися на невеликі зарплати.

"Ми знаємо, що грати за Атлетико важко, і ми маємо допомогти новим хлопцям адаптуватися, – обіцяє Грізу. – У нас не було багато часу набрати форму, тож працюємо інтенсивно".

Не менше ганяв своїх у перші тижні серпня й Ернесто Вальверде, який дуже радіє рішенню Ніко Вільямса не переходити до Барселони. За цю вірність Атлетик нагородив вінгера 16 млн євро зарплати на рік.

"Це літо було непростим для моєї сім'ї, ми мали прийняти рішення і прийняли його. Воно було правильним", – каже брат Ніко Іньякі, що отримав капітанську пов'язку в Більбао за вислугу років.

Брати Вільямси, а також Оян Сансет, Дані Вівіан, Унаї Сімон і стрімко прогресуючий опорник Мікель Хауресігар – аргументи Атлетика у боротьбі за ТОП-4.

Інші претенденти – Вільярреал та Бетіс, як зазвичай. У перших пішов Баена, але прибув дуже талановитий Молейро з Лас-Пальмаса. А от у Вердібланкос біда – Іско вкотре зламав ногу і вибув на 3 місяці.

Ще нижче – Касорла, Моралес, Вітсель та інші "люди минулого"

Ну нема нині великих грошей у Ла Лізі – та й не буде, поки її очолюватиме Тебас.

Для контексту, троє новачків АПЛ цього літа витратили на трансфери разом 300 млн євро, а троє новачків Ла Ліги – 10 млн.

За таких обставин клубам з підвалин Ла Ліги доводиться грати дітьми, ветеранами і посередностями.

Найцікавіші з них, як правило, ветерани.

El fichaje de Axel Witsel creo que es un gran acierto. Míchel sabe ejecutar estos perfiles de jugador veterano para influir en la coralidad del grupo así como que estos vuelvan a disfrutar del estilo de fútbol que más les gusta.



Se fijan en la propuesta del Girona. Legado. pic.twitter.com/f7qJBlDkwE — Jonay Amaro (@AmaroJonay) August 13, 2025

У Жирони таких одразу троє – це 35-річний Дейлі Блінд в захисті, 39-річний Крістіан Стуані в нападі і 36-річний Аксель Вітсель в опорній зоні.

За Леванте знову зіграє в еліті 38-річний Хосе Луїс Моралес – найбільша легенда скромного клубу, що дуже доклався до ліквідації наслідків повені у Валенсії минулоріч.

Ов'єдо – це казка 40-річного Санті Касорли, до якої доєднався 35-річний Саломон Рондон.

Еспаньйол підсилився 35-річним Кіке Гарсією.

Отак-от і виживають.

У матчах цих команд нема фаворитів і аутсайдерів – всі здебільшого в рівних умовах. Геть кепсько хіба у Севільї, що залізла в такі борги, з яких може й не виплутатися без пониження в класі. Її талісман Хесус Навас вже завершив, і цього літа "Нервіон" купив та продав гравців на 0 євро.

Топтрансфери літа: Гейсен, Мастантуоно, Трент і Рашфорд

Найбільше влітку в Іспанії платили за Діна Гейсена – 62,5 млн, якщо вірити Transfermarkt.

Також Реал не пожалів 50 млн на Альваро і 45 – на Мастантуоно.

Лише після цих покупок йде Атлетико із 42 млн, які він віддав Вільярреалу за Баену.

It was a great save by Joan Garcia pic.twitter.com/4eeb22n0CI — ArsenKveFCB (@ArsenKveFCB) August 10, 2025

Єдиний трансфер Барселони за гроші – це Жоан Гарсія з Еспаньйола за 25 млн. Потенційно цей хлопець – довгострокова заміна немолодим тер Штегену й Щенсному.

Один з героїв КЧС Нельсон Деосса за 11,7 млн до Бетіса – теж цілком достойна покупка за дуже адекватну ціну. З клубу АПЛ здерли б утричі більше.

Ну, а щодо дешевих, проте перспективних переходів, то тут Трент і Рашфорд поза конкуренцією, плюс як не згадати Гонсалу Гедеша за 4 млн до Реала Сосьєдад? Підзабутий дриблер, що має добру славу в Ла Лізі, покликаний допомогти баскам пережити перехідний період після відходів Меріно й Субіменді до Арсенала.

Gonzalo Guedes had to go through bodies of players falling and getting up and he finally hit the ball in the net incredible solo goal pic.twitter.com/aYHzfOgk9A — Rod¹⁶ (@BeltersPapi) July 31, 2025

Наші в лізі: Циганкову треба голи, а Луніну – травми Куртуа

Кар'єрну траєкторію Віктора Циганкова гарно описує Transfermarkt: рік тому він коштував 30 млн євро, а зараз – 18.

79 днів у лазареті та лише 2 голи в сезоні-2024/25 зробили своє.

Тепер Віктору треба відновлювати репутацію, і легко не буде. Жирона не підсилилася влітку, бо Аксель Вітсель і Тома Лемар – це геть не про силу, коли надворі 2025-й.

Також претемпорада показала, що до сьогодні альтернативи 39-річному Стуані на вістрі атак по суті нема.

І раз так...

Буде наш Циганков боротися за виживання, де його шанси на успіх зростуть, якщо він прострілюватиме, як у недавньому спарингу з Наполі, або вчорашній грі з Райо Вальєкано.

Щодо решти українців, то Андрій Лунін, як і раніше, гратиме лише у разі травм Тібо Куртуа, який у липні продовжив контракт до середини 2027 року.

Ще два наших воротарі – 20-річний Влад Крапивцов у Жироні та 21-річний Яків Кінарейкін у Вільярреалі – це резервісти й новачки на цьому рівні. Без форсмажору їм наразі на поле не вийти. Разом з тим, Крапивцов, схоже, сподобався тренеру Жирони Мічелу, і це добрий знак.

Прихована інтрига: матч у Маямі

Серйозно!

Ла Ліга та її партнер у США Relevent Sports через суд зняли заборону ФІФА, що не давала робити подібне раніше, і до всього Тебас знайшов союзника в особі нового президента іспанської федерації Рафаеля Лусана.

Тиждень тому ЗМІ навіть конкретизували, що першим матчем Ла Ліги в Маямі стане гра 17-го туру Барселона – Вільярреал 21 грудня.

Але підтвердження досі нема.

"Ми працюємо над цим. Я багато разів казав, що наш намір – провести матч Ла Ліги за межами Іспанії, і що Маямі – ймовірне місце. Але я не знаю, буде це Барса – Вільярреал чи якийсь інший матч", – каже Тебас.

Його строгі фінансові правила довели лігу до зубожіння, коли лише два клуби можуть собі дозволити повноцінне трансферне вікно – от він і шукає способів вийти з кризи.

Net spend, 2025/26: 💵🤯



• Premier League: €1billion

• La Liga: €28million

• Bundesliga: €147million

• Serie A: €2million pic.twitter.com/nwZs7D8xXh — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 13, 2025

Якщо фокус пройде – Ла Лізі відкриється найбільший ринок світу.

"Ставки високі!" – як каже один немолодий шукач Нобелівської премії миру на чолі США.

Де і коли найкраще дивитися Ла Лігу

В Україні Ла Лігу показують канали MEGOGO Футбол.

Традиційно іспанці один матч виносять на п'ятницю і один – на понеділок. Решта рівномірно розподіляються між суботою та неділею.

Дербі, на кшталт Атлетик – Реал Сосьєдад або Севілья – Бетіс, здебільшого граються в неділю ввечері.

Real Betis y Sevilla FC nos regalan el mejor derbi del fútbol español.



El Benito Villamarín se viste de gala para la ocasión con un precioso tifo en Gol Sur. #ElGranDerbi pic.twitter.com/dBQT6my3q9 — Daniel Saldaña (@Daniel_SM9) April 28, 2024

Реал та Барса, буває, відкривають ігровий день о 15:00, що трохи бісить їхніх вболівальників в Іспанії, зате азіатська торсида в захваті – це робиться спеціально для її зручності.

Бувало навіть, що Ель Класіко розпочинали в обід, аби догодити китайцям!

До речі про нього – у чемпіонаті-2025/26 Реал та Барса зустрінуться 25-26 жовтня на "Бернабеу" та 9-10 травня на "Камп Ноу".

Мадридське дербі між Реалом та Атлетико зіграють на "Метрополітано" 28 вересня, а на "Бернабеу" – 22 березня.

Також прикметно, що сезон обидвоє іспанських грандів розпочнуть з нетопових суперників. Команда Гансі Фліка стартує з Мальорки й Леванте, а Реал – із Осасуни та Ов'єдо. Тобто, у них буде можливість спокійно "вкотитися" в сезон, не форсуючи набір форми.

🚨| El Clasico remains one of the most followed football matches, with over 700 million viewers in the world. Only the World Cup and #UCL final have more viewership in football. @espn #rmalive pic.twitter.com/HWF43ArDvH — Madrid Zone (@theMadridZone) January 12, 2022

Прогноз

Барселона захистить титул, а її нападники знову претендуватимуть на Золотий м'яч.

Хабі Алонсо не повторить шлях Рафи Бенітеса й Хулена Лопетегі, але не всі його експерименти в Реалі вдадуться, і клубу знадобляться ще новачки, аби вийти на колишній рівень.

Атлетико залишиться третім, а Дієго Сімеоне продовжить контракт, який діє з 2011-го.

Результати Атлетика й Вільярреала в Ла Лізі просядуть через надто коротку обойму для виступів в ЛЧ, тому за ТОП-6 боротимуться дуже несподівані команди.

Жирона й Циганков вилетять або будуть близькими до того, і Віктор за рік шукатиме новий клуб.

Лунін проведе більше десяти матчів за сезон у всіх турнірах за Реал.

If Lunin is to have patience for Courtois to retire or leave Real Madrid , he can be Real Madrid’s main goalkeeper for 6-8 years.



Very quality and underrated goalkeeper

pic.twitter.com/j1m6BPd2kW — Miss ADEL🦋🦚🌹 (@a_derll) August 13, 2025

ФІФА заблокує спробу Тебаса перевезти Ла Лігу в США, аби не підривати поділ на конфедерації та географічний принцип загалом. Як і в 2018-му, і в 2019-му ідею відкладуть "на потім".

Для Левандовського, Грізманна, Коке, тер Штегена, Карвахаля сезон-2025/26 стане останнім в Іспанії, і далі вони покинуть Європу. Санті Касорла незалежно від результатів завершить кар'єру і перейде на адміністративну посаду в рідному Ов'єдо.