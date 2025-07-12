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40-річний Касорла продовжив контракт із Реалом Ов’єдо

Олександр Булава — 12 липня 2025, 23:16
40-річний Касорла продовжив контракт із Реалом Ов’єдо
Санті Касорла
Real Oviedo

40-річний півзахисник Санті Касорла підписав новий контракт з Реалом Ов'єдо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони підписали однорічну угоду - до завершення сезону-2025/26. Фінансові деталі не розголошуються.

Вихованець Ов’єдо повернувся до клубу влітку 2023-го й підписав контракт на мінімальних для Сегунди умовах. У минулому сезоні він допоміг команді вперше за останні 24 роки вийти у Ла Лігу.

У сезону-2024/25 Санті взяв участь у 35 матчах, в яких відзначився 5 голами.

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Касорла раніше виступав за Вільярреал, Малагу, Арсенал та катарський Аль-Садд. Також в його активі 81 матч за збірну Іспанії, в яких він забив 15 голів.

Напередодні Ла Ліга відхилила прохання Реала перенести матч першого туру з Осасуною.

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