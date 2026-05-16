Вперше за 14 років: визначився перший клуб Сегунди, який з наступного сезону виступатиме у Ла Лізі

Визначився перший представник Сегунди, який з наступного сезону виступатиме у Ла Лізі.

Цим клубом став Расінг, який у матчі 40-го туру розгромив Вальядолід 4:1 та вже точно не опуститься нижче другого місця.

Дострокове підвищення у класі стало можливим завдяки поразці Альмерії від Лас-Пальмаса (1:2).

Втім, за два тури до завершення першості команду ще може обійти Депортиво, який йде другим, але це вже питання боротьби за чемпіонство в Сегунді.

Клуб із Сантандера повернеться до елітного дивізіону Іспанії вперше за 14 років. У своїй історії команда двічі ставала срібним призером чемпіонату та двічі доходила до півфіналу Кубку Іспанії.