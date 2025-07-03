Рома може підписати гравця збірної Грузії на позицію Довбика

Рома, за яку виступає український форвард Артем Довбик, розглядає можливість підписання нападника Ліона та збірної Грузії Жоржа Мікаутадзе.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Римляни проявляють інтерес до нападника, команда якого може бути понижена в класі через борги.

Спортивний директор "вовків" Рікі Массара хотів підписати Мікаутадзе ще за часів роботи в Мілані у січні 2023-го, коли гравець виступав за Мец.

Зауважимо, що 24-річний Мікаутадзе, який є уродженцем та вихованцем ліонської школи футболу приєднався до "ткачів" улітку 2024-го за 18 млн євро.

У сезоні-2024/2025 грузин відіграв 47 матчів в усіх турнірах за Ліон, забив 17 голів та віддав 11 асистів.

Нагадаємо, що минулого року "ткачі" повідомили про борги в розмірі близько 500 мільйонів євро.

Консорціум Eagle Football Group, який володіє французьким клубом, задіяв кілька фінансових важелів, щоб переконати національні органи в тому, що ситуація в клубі кардинально покращилася, включаючи продаж частки Джона Текстора у Крістал Пелес і жіночій команді Ліона. Жоден з цих кроків не задовольнив вимоги DNCG (Національне управління контролю за фінансовим менеджментом).