Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Арсенал втратив захисника на кінцівку сезону

Олег Дідух — 12 травня 2026, 17:50
Арсенал втратив захисника на кінцівку сезону
Бен Вайт
ФК Арсенал

Захисник лондонського Арсенала Бен Вайт отримав травму.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

За їхньою інформацією, у Вайта серйозна травма зв'язок коліна. Точні терміни відновлення не називаються, проте в кінцівці поточного сезону 28-річний англієць Арсеналу точно не допоможе.

У поточному сезоні Вайт провів 30 матчів за Арсенал у всіх турнірах, відзначившись у них 1 голом і 2 асистами. Трансферна вартість захисника оцінюється в 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, Арсенал за 2 тури до фінішу сезону випереджає Манчестер Сіті на 5 очок у турнірній таблиці АПЛ, у команди Жузепа Гвардіоли є один матч у запасі. Також підопічні Мікеля Артети вийшли у фінал Ліги чемпіонів, де 30 травня в Будапешті зіграють із ПСЖ.

травма Арсенал Лондон Бен Вайт

Арсенал Лондон

Стало відомо, хто судитиме фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Арсенал
Вест Гем – Арсенал. Де і коли дивитися матч 36 туру АПЛ
Вест Гем – Арсенал: хто фаворит лондонського дербі в АПЛ
Арсенал націлився на зірку ПСЖ
Зірку Арсенала визнали гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Останні новини