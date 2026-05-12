Арсенал втратив захисника на кінцівку сезону

Захисник лондонського Арсенала Бен Вайт отримав травму.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

За їхньою інформацією, у Вайта серйозна травма зв'язок коліна. Точні терміни відновлення не називаються, проте в кінцівці поточного сезону 28-річний англієць Арсеналу точно не допоможе.

У поточному сезоні Вайт провів 30 матчів за Арсенал у всіх турнірах, відзначившись у них 1 голом і 2 асистами. Трансферна вартість захисника оцінюється в 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, Арсенал за 2 тури до фінішу сезону випереджає Манчестер Сіті на 5 очок у турнірній таблиці АПЛ, у команди Жузепа Гвардіоли є один матч у запасі. Також підопічні Мікеля Артети вийшли у фінал Ліги чемпіонів, де 30 травня в Будапешті зіграють із ПСЖ.