Арсенал розгромив Славію, Айнтрахт втримав нічию з Наполі у 4 турі Ліги чемпіонів

У вівторок, 4 листопада, відбулися перші матчі у межах 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Так, відкривали ігровий день Славія Прага, яка приймала Арсенал, а також поєдинок Наполі – Айнтрахт.

Лондонський клуб впевнено розібрався із суперником, забивши у ворота чеського клубу три "сухі" м'ячі: дублем відзначився Меріно, також гол на рахунку Сака, який відкрив рахунок, реалізувавши пенальті наприкінці першого тайму.

Водночас італійський гранд та німецький андердог результативністю не порадували, зігравши скромні 0:0.

О 22:00 на вболівальників очікує ще сім поєдинків, зокрема два центральних – мадридський Реал на "Енфілді" гратиме з Ліверпулем, а Баварія зустрінеться з Парі Сен-Жермен Іллі Забарного, який пропустить поєдинок через вилучення у попередньому турі.

Ліга чемпіонів УЄФА-2025/26

Етап єдиної ліги, 4 тур

4 листопада

Славія Прага – Арсенал 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 32 Сака (пен), 0:2 – 46 Меріно, 0:3 – 68 Меріно

Наполі – Айнтрахт 0:0

22:00 Буде/Глімт – Монако

22:00 ПСЖ – Баварія

22:00 Ювентус – Спортінг Лісабон

22:00 Тоттенгем – Копенгаген

22:00 Атлетико Мадрид – Юніон Сент-Жілуаз

22:00 Олімпіакос Пірей – ПСВ Ейндховен

22:00 Ліверпуль – Реал Мадрид

Нагадаємо, напередодні УЄФА звинуватили в крадіжці формату проведення єврокубків – від керівного органу вимагають 20 млн євро.