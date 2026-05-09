Сандерленд – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на матч АПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 36 туру Англійської Прем'єр-ліги-2025/26, в якому Сандерленд вдома прийматиме Манчестер Юнайтед.

На думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,96. Натомість на звитягу господарів можна поставити з коефіцієнтом 3,80, на нічию – 3,75.

Поєдинок відбудеться 9 травня на "Стедіум оф Лайт". Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Востаннє команди зустрічались між собою 4 жовтня 2025 року. Тоді "червоні дияволи" тріумфували з рахунком 2:0.

Зазначимо, що Манчестер Юнайтед напередодні забезпечив собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон. Підопічні Майкла Карріка посідають третє місце в турнірній таблиці АПЛ, а Сандерленд розташовується на 12-й сходинці та ще має шанси поборотись за зону єврокубків.

