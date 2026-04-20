Не все склалося: Русин пояснив провал у Сандерленді

Український форвард польської Арки Назарій Русин пояснив провал в англійському Сандерленді.

Його цитує "Український футбол".

Форвард не зміг повністю реалізувати себе в Англії, проте вважає, що певною мірою посприяв виходу команди в Англійські Прем'єр-лігу.

"Кожен матч дивлюся. Я залишив в цьому клубі частину своєї душі. Куди б мене далі по кар'єрі не занесе, але я дуже радий, що після такої перерви команда видає класний сезон в АПЛ. Я вперше потрапив в країну з іншою ментальністю. Поки призвичаївся, зрозумів, що до чого, тренерів постійно міняли. Поки не приїхала родина, то я не міг себе знайти. Можна говорити, що не все склалося, але всередині відчуваєш, що певною мірою моя частка у виході в АПЛ (у сезоні-2024/25) там була", – розповів Русин

Нападник перейшов до Сандерленда із луганської Зорі у 2023 році за 2,5 мільйона євро. За англійський клуб він зіграв 32 матчі у всіх турнірах, забив два голи та віддав одну гольову передачу.

Згодом він на правах оренди приєднався до хорватського Хайдука, а після виходу Сандерленда до АПЛ Назарій перебрався до Польщі, де в цьому сезоні відзначився чотирма голами у 20 поєдинках.

Нагадаємо, що Русин виступав в Україні за декілька клубів – луганську Зорю (49 матчів), київське Динамо (41) та Дніпро-1 (10).