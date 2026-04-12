Букмекери визначили фаворита матчу Сандерленд – Тоттенгем

Букмекери визначилися з котируваннями на матч 32 туру Англійської Прем'єр-ліги-2025/26 між лондонським Сандерлендом та Тоттенгемом.

На думку ліцензованого букмекера Betking, команди мають рівні шанси у цій зустрічі. Ймовірність перемог Сандерленда та Тоттенгема оцінюється однаковим коефіцієнтом 2,66. На нічию пропонується поставити з множником 3,33.

Поєдинок Сандерленд – Тоттенхэм Сіті відбудеться 12 квітня на стадіоні "Стедіум-оф-Лайт". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Зазначимо, що Сандерленд посідає 12 місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 43 очки. Натомість Тоттенгем з 30 балами йде 18-м.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.