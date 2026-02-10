Салах ризикує пропустити матч Ліверпуля через сімейну трагедію

Єгипетський правий вінгер Мохаммед Салах може не допомогти Ліверпулю у найближчому матчі 26 туру АПЛ-2025/26 проти Сандерленда.

Про це повідомляє Transfer News Live.

У сім'ї 33-річного футболіста сталось горе. У Салаха помер дідусь. Прдробиць смерті не повідомляють. Мохаммед може пропустити поєдинок "мерсисайдців", який відбудеться 11 лютого (початок о 22:15 за Києвом), аби відвідати похорон.

Нагадаємо, що поточний сезон єгиптянин не може занести собі в актив. Салах взяв участь у 25 матчах, у яких відзначився 6 голами та стількома ж асистами. Ще наприкінці 2025-го Мохаммед заявив про погіршення ставлення зі сторони клубу та головного тренера Арне Слота. Контракт правого вінгера з англійським грандом розрахований до кінця червня 2027 року.

Ліверпуль перед грою із "чорними котами" посідає лише шосте місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 39 балів. Відставання від лідера сезону, яким є лондонський Асрсенал, вже складає аж 17 очок.