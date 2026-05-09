Визначено найкращого гравця сезону в АПЛ за версією журналістів

Асоціація футбольних журналістів (FWA) визнала Бруну Фернандеша найкращим футболістом року в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє BBC.

Капітан Манчестер Юнайтед отримав 45% голосів від понад 900 членів FWA. Він випередив півзахисника Арсенала Деклана Райса, який став другим, а трійку замкнув нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд.

Зазначимо, що Бруну став першим гравцем "червоних дияволів", який отримав цю нагороду з 2010 року. Востаннє її вигравав легендарний Вейн Руні.

У нинішньому сезоні португалець провів 32 матчі в АПЛ. У них він забив 8 голів і віддав 20 результативних передач.

