Сандерленд – Тоттенгем. Де та коли дивитися матч 32 туру АПЛ

У неділю, 12 квітня, у Лондоні на "Стедіум-оф-Лайт" відбудеться матч 32 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому місцевий Сандерленд прийматиме Тоттенгем.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на каналі Setanta Sports+. Початок о 16:00 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, команди мають рівні шанси у цій зустрічі. Ймовірність перемог Сандерленда та Тоттенгема оцінюється однаковим коефіцієнтом 2,66. На нічию пропонується поставити з множником 3,33.

Зазначимо, що Сандерленд посідає 12 місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 43 очки. Натомість Тоттенгем з 30 балами йде 18-м.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.