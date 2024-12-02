Салах досі не отримав від Ліверпуля пропозиції щодо продовження контракту

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах досі не отримав від клубу пропозиції щодо продовження контракту, який спливає у червні 2025 року.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра на своїй сторінці в Х.

Єгиптянин може покинути команду наступного літа як вільний агент. Наразі його майбутнє в Ліверпулі знаходиться під питанням.

Mohamed #Salah could leave #Liverpool as a free agent at the end of the season. He has not received bids from #LFC to extend the contract, as of now. His future with #Reds is currently in doubt. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 2, 2024

Напередодні гравець заявив, що не отримав від клубу жодної пропозиції щодо продовження контракту.

Раніше повідомлялося, що Салаха влітку безкоштовно спробує підписати ПСЖ, який шукає нового лідера замість Кіліана Мбаппе, який влітку цього року пішов у Реал.