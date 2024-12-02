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Салах досі не отримав від Ліверпуля пропозиції щодо продовження контракту

Олексій Мурзак — 2 грудня 2024, 16:52
Салах досі не отримав від Ліверпуля пропозиції щодо продовження контракту
Мохамед Салах
The Athletic

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах досі не отримав від клубу пропозиції щодо продовження контракту, який спливає у червні 2025 року.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра на своїй сторінці в Х.

Єгиптянин може покинути команду наступного літа як вільний агент. Наразі його майбутнє в Ліверпулі знаходиться під питанням.

Напередодні гравець заявив, що не отримав від клубу жодної пропозиції щодо продовження контракту.

Раніше повідомлялося, що Салаха влітку безкоштовно спробує підписати ПСЖ, який шукає нового лідера замість Кіліана Мбаппе, який влітку цього року пішов у Реал.

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