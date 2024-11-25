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Салах – про новий контракт: Я не отримав від Ліверпуля жодної пропозиції

Олексій Погорелов — 25 листопада 2024, 13:33
Салах – про новий контракт: Я не отримав від Ліверпуля жодної пропозиції
Мохаммед Салах
The Athletic

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах зізнався, що клуб не робив йому жодної пропозиції щодо продовження контракту, який завершиться наступного літа.

Про це 32-річний єгиптянин розповів в інтерв'ю The Athletic.

"Вже майже грудень, а я ще не отримав жодної пропозиції залишитися в клубі. Я, напевно, ближче знаходжуся до того, щоб залишити клуб, ніж лишитися у ньому.

Я не збираюся найближчим часом завершувати кар'єру, тому я просто граю, зосереджуюся на сезоні і намагаюся виграти Прем'єр-лігу і, сподіваюся, Лігу чемпіонів. Я розчарований, але побачимо.

Я в клубі вже багато років. Немає такого клубу, як цей. Я люблю вболівальників. Вболівальники люблять мене. Це не залежить ні від мене, ні від вболівальників. Я просто роблю все, що можу, тому що я такий, який я є, і намагаюся віддавати все для себе і для клубу", – сказав Салах.

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Салах виступає у складі мерсисайдців з літа 2017 року, коли він перейшов з Роми за 42 мільйона євро.

Цього сезону Мохаммед записав на свій рахунок 12 голів та 10 результативних передач у 18 матчах Ліверпуля в усіх турнірах.

Наразі "червоні" очолюють таблицю АПЛ, маючи 31 очко після 12 зіграних турів.

Нагадаємо, що свого часу Ліверпуль міг врятувати Манчестер Юнайтед від найпровальнішого трансферу в історії клубу. Це могло трапитися, коли Мохаммед Салах не підписував новий контракт.

Ліверпуль Мохаммед Салах

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