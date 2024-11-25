Салах – про новий контракт: Я не отримав від Ліверпуля жодної пропозиції
Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах зізнався, що клуб не робив йому жодної пропозиції щодо продовження контракту, який завершиться наступного літа.
Про це 32-річний єгиптянин розповів в інтерв'ю The Athletic.
"Вже майже грудень, а я ще не отримав жодної пропозиції залишитися в клубі. Я, напевно, ближче знаходжуся до того, щоб залишити клуб, ніж лишитися у ньому.
Я не збираюся найближчим часом завершувати кар'єру, тому я просто граю, зосереджуюся на сезоні і намагаюся виграти Прем'єр-лігу і, сподіваюся, Лігу чемпіонів. Я розчарований, але побачимо.
Я в клубі вже багато років. Немає такого клубу, як цей. Я люблю вболівальників. Вболівальники люблять мене. Це не залежить ні від мене, ні від вболівальників. Я просто роблю все, що можу, тому що я такий, який я є, і намагаюся віддавати все для себе і для клубу", – сказав Салах.
Салах виступає у складі мерсисайдців з літа 2017 року, коли він перейшов з Роми за 42 мільйона євро.
Цього сезону Мохаммед записав на свій рахунок 12 голів та 10 результативних передач у 18 матчах Ліверпуля в усіх турнірах.
Наразі "червоні" очолюють таблицю АПЛ, маючи 31 очко після 12 зіграних турів.
Нагадаємо, що свого часу Ліверпуль міг врятувати Манчестер Юнайтед від найпровальнішого трансферу в історії клубу. Це могло трапитися, коли Мохаммед Салах не підписував новий контракт.