Салах – про новий контракт: Я не отримав від Ліверпуля жодної пропозиції

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах зізнався, що клуб не робив йому жодної пропозиції щодо продовження контракту, який завершиться наступного літа.

Про це 32-річний єгиптянин розповів в інтерв'ю The Athletic.

"Вже майже грудень, а я ще не отримав жодної пропозиції залишитися в клубі. Я, напевно, ближче знаходжуся до того, щоб залишити клуб, ніж лишитися у ньому.

Я не збираюся найближчим часом завершувати кар'єру, тому я просто граю, зосереджуюся на сезоні і намагаюся виграти Прем'єр-лігу і, сподіваюся, Лігу чемпіонів. Я розчарований, але побачимо.

Я в клубі вже багато років. Немає такого клубу, як цей. Я люблю вболівальників. Вболівальники люблять мене. Це не залежить ні від мене, ні від вболівальників. Я просто роблю все, що можу, тому що я такий, який я є, і намагаюся віддавати все для себе і для клубу", – сказав Салах.