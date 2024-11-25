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Переговори між Салахом та Ліверпулем зрушили з мертвого місця – джерело

Ігор Чернявський — 25 листопада 2024, 17:45
Переговори між Салахом та Ліверпулем зрушили з мертвого місця – джерело
Instagram Мохаммеда Салаха

Ліверпуль та агент Мохаммеда Салаха провели перший раунд переговорів.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, перемовини між Рамі Аббасом Іссою та керівництвом клубу почалися добре. Сторони продовжують спілкуватися на тему продовження контракту 32-річного єгиптянина.

Цікаво, що сам Салах після вольової перемоги над Саутгемптоном, до якої він долучився дублем, заявив, що не отримав від клубу жодної пропозиції. На думку Мохаммеда, зараз він ближчий до того, щоб залишити Ліверпуль наступного літа.

Салах виступає за мерсисайдців із початку сезону-2017/18. У складі "червоних" єгиптянин виграв АПЛ, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Англії, Кубок Англії, Кубок ліги (двічі) та клубний чемпіонат світу. На рахунку вінгера 223 голи та 99 асистів у 367 матчах за Ліверпуль.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ліверпуль Мохаммед Салах

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