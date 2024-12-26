Лідер Ліверпуля продовжить контракт з клубом до 2028 року

Ліверпуль домовився про пролонгацію угоди з нападником Мохаммедом Салахом.

Про це інформує Fichajes.net.

Єгиптянин підпише з "червоними" контракт до 2028 року, чинна ж угода нападника з клубом завершується влітку 2025. Про інші деталі нічого не повідомляється.

Раніше Салах став першим гравцем в історії клубу, який забив 50 голів у єврокубках.

Ювілейний, 50-й гол, єгиптянин забив у гостьовому матчі Ліги чемпіонів-2024/25 проти Жирони (1:0), реалізувавши пенальті на 63-й хвилині.

Також форвард став автором ще одного рекорду, але цього разу в АПЛ. Гравець оформив гол + асист у 37-й раз у межах Прем'єр-ліги, побивши досягнення Вейна Руні.

Сумарно в нинішньому сезоні Салах провів 24 гри у всіх турнірах, записавши до свого активу 18 голів та 15 асистів.