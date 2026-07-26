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Зірковий вінгер ПСЖ вирішив не продовжувати контракт із клубом на тлі інтересу Ліверпуля

Микола Літвінов — 26 липня 2026, 15:34
Зірковий вінгер ПСЖ вирішив не продовжувати контракт із клубом на тлі інтересу Ліверпуля
Бредлі Барколя
ФК ПСЖ

Вінгер французького Парі Сен-Жермен Бредлі Барколя ухвалив рішення не продовжувати контракт з клубом на тлі пропозицій з англійського Ліверпуля.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

За його інформацією, ситуація між нападником та паризьким клубом залишається не визначеною. Перед початком чемпіонату світу-2026 він заявив керівництву ПСЖ, що готовий розглянути інші варіанти продовження своєї кар'єри.

Крім того, інсайдер інформує, що з Барколя вже проводив переговори Ліверпуль. Також у його трансфері висловив зацікавленість лондонський Арсенал, утім, офіційних перемовин щодо цього ще не було.

"Парижани" прагнуть отримати за трансфер свого гравця близько 170 мільйонів євро, "мерсисайдці" прагнуть зменшити цінник. Контракт Барколя з ПСЖ розрахований до червня 2028 року. 

У сезоні-25/26 нападник провів на клубному рівні 49 матчів, у яких відзначився 13 голами та віддав 7 асистів. Також Барколя у складі збірної Франції виступав на чемпіонаті світу-2026, де дійшов до матчу за третє місце (6:4 – перемога національної команди Англії) та забив 3 м'ячі протягом турніру.

Ліверпуль ПСЖ Бредлі Барколя

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