Салах: Сподіваюся, перемога над Астон Віллою допоможе нам у матчах проти Реала та Манчестер Сіті

Вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах поговорив про те, який вплив на його команду може мати перемога над Астон Віллою (2:0) в АПЛ.

Слова 33-річного єгиптянина наводить ESPN.

Вчора, 1 листопада, Ліверпуль перервав свою чотириматчеву серію поразок в чемпіонаті Англії, обігравши Астон Віллу на "Енфілді". На думку Салаха, цей успіх має допомогти команді впевненіше почуватися перед важкими матчами проти Реала та Манчестер Сіті, які проходитимуть наступного тижня.

"Це було дуже важливо. Ми зазнали кількох поразок у Прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів, але я радий, що ми почали повертатися зараз. Це хороший результат перед деякими дуже важливими іграми проти Мадрида та Сіті. Це була дуже важлива перемога для нас", – сказав Салах.

У нинішньому сезоні Мохаммед Салах відзначився 5 голами та 3 асистами у 14 матчах. Футболіст запевнив, що він незадоволений власною ігровою формою.

"Ні, я незадоволений, але я знаю футбол. Я грав у футбол багато років. Я сказав на початку, що це дуже складний сезон для нас, у нас є кілька нових гравців, дуже хороші придбання, але їм потрібен час, щоб адаптуватися до команди, і ми також втратили кількох хороших гравців. Нам просто потрібен час, щоб адаптуватися та зрозуміти гру один одного, і все буде добре".

У грі проти Астон Вілли Салах забив свій 250-й гол у складі Ліверпуля. Він також повторив рекорд легенди Манчестер Юнайтед Вейна Руні за кількістю результативних дій у складі однієї команди в АПЛ.

"Це чудове відчуття – забивати голи та вигравати трофеї за такий великий клуб. Це те, що я не сприймаю як належне, я так пишаюся цим. Дуже щасливий з цього приводу".

Ліверпуль зустрінеться з Реалом в межах 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів 4 листопада. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Матч 11 туру АПЛ проти Манчестер Сіті відбудеться 9 листопада. Старт поєдинку запланований на 18:30 за Києвом.

Нагадаємо, що УЄФА звинуватили в крадіжці формату проведення Ліги чемпіонів та інших єврокубків – від керівного органу вимагають 20 млн євро.