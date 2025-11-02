Салах забив 250-й гол за Ліверпуль та повторив рекорд Руні в АПЛ

Гра 10 туру АПЛ проти Астон Вілли (2:0) стала дуже успішной для вінгера Ліверпуля Мохаммеда Салаха.

Вчора, 1 листопада, мерсисайдці перервали свою чотириматчеву серію поразок в чемпіонаті, обігравши вілланів на "Енфілді". Рахунок у поєдинку відкрив Салах, який на 45+1 хвилині скористався подарунком голкіпера гостей Еміліано Мартінеса.

Для Салаха цей гол став 250-м у складі Ліверпуля. 33-річний єгиптянин став тільки третім гравцем в історії "червоних", який подолав цю позначку. До нього це робили тільки Іан Раш (346 голів) та Роджер Хант (285 голів).

Mohamed Salah becomes just the third Liverpool player to score 250 goals for the club in all competitions.



The Egyptian forward won't score an easier one.



An absolute gift from Emiliano Martinez. pic.twitter.com/WAdW94yI77 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 1, 2025

Більше того, цим голом Мохаммед також повторив рекорд АПЛ за кількістю результативних дій у складі однієї команди. Раніше це досягнення одноосібно належало легенді Манчестер Юнайтед Вейну Руні.

Тепер вони обидва поділяють перше місце даного рейтингу з 276 результативними діями. У Салаха 188 голів та 88 асистів в межах АПЛ (у Руні 183 голи та 93 асисти за МЮ в чемпіонаті Англії).

Mo Salah 🤝 Wayne Rooney



The most goal involvements for a single club in Premier League history! pic.twitter.com/PQm6MLRCcI — Premier League USA (@PLinUSA) November 1, 2025

Завдяки цій перемозі Ліверпуль піднявся на третє місце турнірної таблиці АПЛ, маючи в активі 18 очок після 10 зіграних турів. Підопічні Арне Слота відстають на 7 очок від лідера чемпіонату в особі Арсенала, який продовжив перемагати – "каноніри" розібралися із Бернлі (0:2).

Раніше з'явилася інформація, ким Ліверпуль може замінити Мохаммеда Салаха в разі розставання.