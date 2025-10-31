Ліверпуль знайшов потенційну заміну Салаху

Керівництво Ліверпуля розпочало активний пошук гравця, який у майбутньому зможе замінити Мохамеда Салаха.

Про це повідомляє Transfer News Live.

21-річний футболіст збірної Гамбії справив сильне враження на скаутів червоних, які планують уважно стежити за його виступами до кінця поточного сезону.

Втім, придбати талановитого вінгера буде непросто – Брайтон готовий розглядати трансфер лише за умови значної компенсації.

Повідомляється, що стартова ціна Мінте може перевищити 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

У нинішньому сезоні Янкуба Мінте провів 10 матчів у складі Брайтона, відзначившись одним голом і двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що клуб з Саудівської Аравії готовий заплатити шалені гроші за Салаха.