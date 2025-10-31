Ліверпуль знайшов потенційну заміну Салаху
Янкуба Мінте
Керівництво Ліверпуля розпочало активний пошук гравця, який у майбутньому зможе замінити Мохамеда Салаха.
Про це повідомляє Transfer News Live.
21-річний футболіст збірної Гамбії справив сильне враження на скаутів червоних, які планують уважно стежити за його виступами до кінця поточного сезону.
Втім, придбати талановитого вінгера буде непросто – Брайтон готовий розглядати трансфер лише за умови значної компенсації.
Повідомляється, що стартова ціна Мінте може перевищити 100 мільйонів фунтів стерлінгів.
У нинішньому сезоні Янкуба Мінте провів 10 матчів у складі Брайтона, відзначившись одним голом і двома результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що клуб з Саудівської Аравії готовий заплатити шалені гроші за Салаха.