У мене є шанси: Салах – про Золотий м'яч

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах вважає, що цього року він має хороші шанси, щоб завоювати Золотий м'яч.

Цитує гравця Sky Sports.

За словами Салаха, раніше він був одержимим тим, щоб здобути нагороду. Проте наразі він спокійніше відноситься до цього.

"Раніше це зводило мене з розуму. Але деякі речі не залежать від тебе, тож ти просто відмовляєшся від цього напрямку. Коли йдеш на роботу, ти нагадуєш собі, чого хочеш досягти в сезоні, і це спонукає тебе працювати ще старанніше. Я б хотів колись виграти Золотий м'яч. Але якщо цього не станеться – не знаю, що й сказати. Я впевнений, що цього року є хороші шанси виграти, але подивимось", – розповів Салах.

Нинішній сезон став для Мохаммеда Салаха історично найкращим. Футболіст записав на свій рахунок 32 голи та 22 результативні передачі в 49 матчах Ліверпуля, який знову став чемпіоном Англії.

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Раніше повідомлялося, що Салах побив рекорд Голанда за кількістю гольових дій в одному сезоні АПЛ