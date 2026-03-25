Син Роналду може продовжити кар'єру в Реалі: 15-річний юнак вже тренувався з командою

Кріштіану Роналду-молодший найближчим часом може приєднатися до академії мадридського Реала.

Про це повідомляє The Athletic.

У вівторок, 24 березня, 15-річний син легендарного португальця провів тренування з командою Реала U-16. Очікується, що незабаром Роналду-молодший продовжить кар'єру в колишньому клубі батька.

Наразі юнак, який виступає на позиції нападника, навчається в академії саудівського клубу Аль-Наср. Раніше він грав за юнацькі команди Ювентуса та Манчестер Юнайтед, де також виступав його знаменитий батько.

Зазначимо, що Кріштіану Роналду став справжньою легендою "королівського клубу", з яким він виграв чотири Ліги чемпіонів, дві Ла Ліги та двічі Кубок Іспанії. На рахунку португальця 450 голів у 438 матчах за "вершкових".

Торік Роналду-молодший дебютував за юнацьку збірну Португалії. На рахунку нападника 2 голи у 4 матчах за команду U-15 та 1 гол у 6 поєдинках за U-16.