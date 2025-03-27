Ключовий гравець Арсенала відновився від травми

Лідер лондонського Арсенала Букайо Сака відновив тренування після травми.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Англієць, який травмував підколінне сухожилля в матчі 17 туру АПЛ проти Крістал Пелас, вже повернувся до тренувань з командою.

Гравець повинен бути готовий до чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала, який відбудеться 8 квітня.

🚨🔴⚪️ “Hello again”, says Bukayo Saka on Instagram… he’s back in training with Arsenal squad.



He’ll be also ready to face Real Madrid in UCL Quarter Finals. pic.twitter.com/crzNShuUCW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2025

Букайо записав на свій рахунок 9 голів та 13 результативних передач у 24 матчах Арсенала цього сезону.

Раніше повідомлялося, що Арсенал збирається почати переговори з вінгером про продовження контракту.