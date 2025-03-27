Ключовий гравець Арсенала відновився від травми
Букайо Сака
Instagram Букайо Сака
Лідер лондонського Арсенала Букайо Сака відновив тренування після травми.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Англієць, який травмував підколінне сухожилля в матчі 17 туру АПЛ проти Крістал Пелас, вже повернувся до тренувань з командою.
Гравець повинен бути готовий до чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала, який відбудеться 8 квітня.
Букайо записав на свій рахунок 9 голів та 13 результативних передач у 24 матчах Арсенала цього сезону.
Раніше повідомлялося, що Арсенал збирається почати переговори з вінгером про продовження контракту.