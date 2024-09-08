Сабо — про гру збірної України: Та вони у футбол не вміють грати — сопляки!

Колишній гравець та тренер Динамо Йожеф Сабо жорстко розкритикував футболістів збірної України після матчу Ліги націй проти Албанії (2:1).

Його слова передає Sport-express.ua.

"Мені соромно і боляче за гру збірної України! Я через них не спав учора! Пів ночі ходив туди-сюди, переживав! Не очікував такого.

Хочу звернутися до журналістів та експертів. Не треба звеличувати наших футболістів і ліпити з них зірок! А то, як послухаєш, то Шапаренко мало не в Реалі, Судаков у Ювентусі, Ванат у Барселоні! Ну куди їм?! Вони ще мають смоктати груди в мамки.

Вони у футбол не вміють грати — сопляки! В першому таймі Циганков хотів зупинити верховий м'яч, а той від нього відскочив на кілька метрів. Ну йолки-палки! І це футболіст, який грає в Ла Лізі, що тоді про інших говорити.

Я не можу відійти від матчу з Албанією, тому гру з Чехією дивитися не буду. Нервів не вистачить", — сказав Сабо.