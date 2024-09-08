Визначився найкращий гравець матчу Україна — Албанія за версією SofaScore

Захисник збірної Албанії Ардіан Ісмайлі отримав найвищий бал за матч Україна — Албанія (1:2) у 1 турі дивізіону В Ліги націй.

Про це повідомляє SofaScore.

За свою гру він отримав оцінку 8.3. На рахунку футболіста забитий м'яч, 5 заблокованих ударів та 31 точна передача з 34 (91%). Серед українців найкращим став Юхим Конопля (7.5), який відзначився єдиним голом України.

Нагадаємо, в іншому матчі групи 1 збірна Грузії сенсаційно розгромила Чехію, яка була головним фаворитом на перемогу у квартеті.