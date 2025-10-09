Сабо: Україні буде важко у матчі з Ісландією

Відомий український фахівець Йожеф Сабо поділився своїм прогнозом на майбутній матч збірної України проти Ісландії у кваліфікації чемпіонату світу.

Його слова цитує Meta.ua.

"Я вже говорив, що на сьогоднішній день Ісландія не та команда, що була раніше. Вона стала сильнішою, і це видно з результатів. Збірній України буде важко досягти потрібного результату, якщо команда Сергія Реброва продовжуватиме грати так, як у попередніх матчах відбору", – зазначив Сабо.

Попри необхідність перемоги для "синьо-жовтих", експерт не надто оптимістично оцінює шанси команди та вважає, що матч про ісландців у Рейкʼявіку закінчиться з рахунком 1:1.

Поєдинок проти збірної Ісландії відбудеться 10 жовтня у 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Поєдинок кваліфікації чемпіонату світу з футболу обслуговуватиме бригада арбітрів з Німеччини.