Матч Ісландія – Україна обслужить німецька бригада суддів

Олег Дідух — 8 жовтня 2025, 13:03
Свен Яблонскі
Матч третього туру відбору до чемпіонату світу 2026 року між збірними Ісландії та України обслужить німецька бригада суддів на чолі зі Свеном Яблонскі.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Йому допомагатимуть лайнсмени Едуард Байтінгер і Лассе Кословскі. Четвертий арбітр – Флоріан Бадштюбнер. Арбітрами VAR також будуть представники Німеччини – Беньямін Бранд і Даніель Шлагер.

Матч між Ісландією та Україною відбудеться в п’ятницю, 10 жовтня, у Рейк’явіку. Початок – о 21:45 за київським часом.

Напередодні повідомлялося про те, що обидва жовтневі матчі збірної України пропустить Віктор Циганков. Вінгер Жирони досі не відновився після травми, через яку пропускав і вересневі матчі команди Сергія Реброва.

