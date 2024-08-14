Сабо: Піхальонок — вище класом за Буяльського
Колишній гравець та тренер Динамо Йожеф Сабо вважає, що Олександр Піхальонок класом вище за Віталія Буяльського.
Його слова передає Footboom1.
"Динамо зіграло дуже добре, мені сподобалось. Так, в першому таймі за рівного футболу Рейнджерс більше м’ячем володів, і ми обійшлися без гольових моментів, однак, так вже побудував гру Шовковський — це його бачення.
Необхідність замін була очевидною, і Шовковський зробив це. Все сталося дуже вчасно, за що головного тренера Динамо треба особливо відзначити. Волошин додав мобільності попереду, але вихід Піхальонка — це ідеальний хід! На мою думку, Піхальонок вище класом, ніж Буяльський. Вони грають на одній позиції, однак в майбутньому потрібно більше довіряти саме Піхальонку, у якого чудова ліва нога — і пас може віддати, і удари майстерні", — сказав фахівець.
Зазначимо, що "біло-сині" здолали шотландський Рейнджерс у третьому турі кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Піхальонок вийшов на поле на 75-й хвилині та забив переможний гол, відзначившись точним ударом у дальній кут з-за меж штрафного майданчика. У межах плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зіграє з австрійським Ред Булл Зальцбургом.