Сабо: Гравці Динамо можуть втратити мотивацію та програти команді Першої ліги

Колишній наставник збірної України та Динамо Йожеф Сабо заявив, що не варто вважати київський клуб однозначним фаворитом Кубку України.

Слова наставника цитує BLIK.UA.

"Не варто аж так забігати наперед. От сьогодні, повторюсь, динамівці молодці, налаштувались як слід і перемогли. Проте, як воно буде з командами Першої чи Другої ліги, ми ж не знаємо. Можуть втратити мотивацію і програти – як колись Шахтар поступився Агробізнесу. Дуже хотілося б, щоб і надалі динамівці так само грали, як у другому таймі з гірниками", – сказав Сабо.

Також Сабо додав, що у другому таймі матчу проти Шахтаря кияни виглядали значно краще, адже багато пресингували, боролися за мʼяч та атакували.

Нагадаємо, Динамо перемогло Шахтар у Кубку України з рахунком 2:1.

