Караваєв: У першому таймі не відчули своєї гри

Олег Дідух — 30 жовтня 2025, 15:52
Олександр Караваєв
ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Київ Олександр Караваєв поділився враженнями від матчу Кубку України проти Шахтаря (29 жовтня).

Слова гравця киян наводить Sport.ua.

"Хвилювання у першому таймі не було. Просто не відчули своєї гри. Десь, може, в якихось моментах не дуже розкуто грали. Це коли ти обережніше граєш, бо рахунок 0:0, десь у якихось моментах не дуже хочеш ризикувати, хоча ми намагалися. Але, як то кажуть, коли забивають тобі гол, то це холодний душ, уже нема чого втрачати. І потім ми вже відкрилися, і, звичайно, вирвали цю перемогу.

Мій вік? Я розумію, скільки мені років, звичайно, я хочу грати якомога більше. Я говорив це на початку сезону, коли продовжив контракт. Я відчуваю, що я можу багато дати футбольному клубу Динамо, те ж, що й мені футбольний клуб Динамо дав, тому матиму сили та натхнення і показуватиму це в іграх, ви все це бачитимете", – заявив захисник.

Нагадаємо, Динамо здобуло вольову перемогу 2:1 над Шахтарем і вийшло в чвертьфінал Кубку України. У неділю, 2 листопада, команда Олександра Шовковського зіграє з "Гірниками" вже в рамках УПЛ.

