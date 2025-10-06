Це ненормально: екстренер Динамо – про конфлікт Шовковського та Ярмоленка

Колишній наставник Динамо Йожеф Сабо відреагував на конфлікт між головним тренером киян Олександром Шовковським і 35-річним вінгером Андрієм Ярмоленком.

Цитує тренера "Український футбол".

Шовковський, відповідаючи на запитання про відсутність Ярмоленка в заявці на матч проти Металіста 1925, повідомив, що гравець покинув розташування команди з особистих причин.

Сабо вважає, що така ситуація між тренером та гравцем шкодить клубу.

"Я ж кажу, щось між Ярмоленком і Шовковським відбувається. Потрібно, щоб Саша розбирався, а найкраще — президент [Ігор Суркіс]. Це ненормально. Я так думаю, що в команді є гравці, які підтримують Ярмоленка, а є такі, що за Шовковського. Жахливо, якщо таке відбувається у колективі. Терміново потрібно щось робити, щоб налагодити стосунки в колективі й уникнути розділення. Яким бачу вихід? Примирити колектив. Можна йти по жорстких рішеннях — або міняти Шовковського на іншого тренера, або звільнити Ярмоленка, чи щоб він сам якось пішов… Але найкраще — це всім разом зібратися, обговорити ситуацію й знайти можливість працювати на успіх команди спільно", — заявив Сабо.

Нагадаємо, матч проти Металіста 1925 завершився з рахунком 1:1. Це четверта поспіль нічия для "біло-синіх" в чемпіонаті України.

Також поєдинок між Шахтарем та ЛНЗ завершився сенсаційною розгромною перемогою черкаського клубу з рахунком 4:1. Попри поразку, "гірники" залишилися на вершині таблиці.