Напевно, втік хтось із пацієнтів лікарні імені Павлова: Суркіс – про чутки відносно можливої зміни головного тренера Динамо

Президент Динамо Київ Ігор Суркіс оцінив роботу головного тренера команди Ігоря Костюка, а також прокоментував чутки щодо його можливої зміни у наступному сезоні.

Детальніше він розповів у інтерв'ю ТаТоТаке.

"З мого боку було б некоректно оцінювати роботу головного тренера зараз – коли сезон ще не закінчився, і ми не можемо підбити його підсумки. На сьогодні, не буду приховувати: мені подобається те, що робить Костюк.

Це стосується, в першу чергу, його підходу до процесу – сміливості в кадрових рішеннях, розвитку молодих гравців, комунікації з командою та побудови тренувального процесу. У нас немає такого, щоб за три дні до матчу всі гравці знали стартовий склад. Запитайте у будь-якого тренера-професіонала: нелегко побудувати мікроцикл таким чином, щоб зберегти конкуренцію та мотивацію у всіх футболістів до самого дня гри", – зазначив Суркіс.