Напевно, втік хтось із пацієнтів лікарні імені Павлова: Суркіс – про чутки відносно можливої зміни головного тренера Динамо
Президент Динамо Київ Ігор Суркіс оцінив роботу головного тренера команди Ігоря Костюка, а також прокоментував чутки щодо його можливої зміни у наступному сезоні.
Детальніше він розповів у інтерв'ю ТаТоТаке.
"З мого боку було б некоректно оцінювати роботу головного тренера зараз – коли сезон ще не закінчився, і ми не можемо підбити його підсумки. На сьогодні, не буду приховувати: мені подобається те, що робить Костюк.
Це стосується, в першу чергу, його підходу до процесу – сміливості в кадрових рішеннях, розвитку молодих гравців, комунікації з командою та побудови тренувального процесу. У нас немає такого, щоб за три дні до матчу всі гравці знали стартовий склад. Запитайте у будь-якого тренера-професіонала: нелегко побудувати мікроцикл таким чином, щоб зберегти конкуренцію та мотивацію у всіх футболістів до самого дня гри", – зазначив Суркіс.
Він також відреагував на останні чутки щодо можливої зміни Костюка на посаді тренера киян.
"Чутки відносно того, що Динамо може очолити колишній тренер збірної України Олександр Петраков? Напевно, втік хтось із пацієнтів лікарні імені Павлова. Коментувати нісенітницю хворих людей – робота не президента футбольного клубу, а вузькоспеціалізованих фахівців", – підкреслив Суркіс.
Динамо посідає 5-те місце у турнірній таблиці УПЛ після 24 зіграних матчів та вийшло у фінал Кубку України, де зіграє проти Чернігова.
Наступний свій поєдинок в УПЛ кияни зіграють проти Кривбаса. Зустріч відбудеться завтра, 26 квітня. Початок о 13:00.