Я навіть не знаю, як назвати такий футбол: Сабо – про поразку України від Франції у відборі на ЧС-2026

Колишній головний тренер Динамо та національної збірної України Йожеф Сабо поділився своїми думками відносно розгромної поразки "синьо-жовтих" від команди Франції у межах відбору на ЧС-2026, зазначивши, що суперник був швидшим у всьому.

Про це він сказав у коментарі Blik.ua.

"Перший тайм наші відбивалися, як могли, але після пропущеного голу посипалися. Я сподівався тільки на те, що Франція випустить другий склад і нашим вдасться зачепитися за нічию, але цього не сталося. Французи були швидші у всьому. Наш гравець тільки сіпнеться в один бік, а француз уже там.

Але навіть у цьому випадку, я не розумію, як можна було не завдати жодного удару в площину воріт суперника і не подати жодного кутового? То нах*ра тоді взагалі на поле виходити?! Якщо Ребров вибрав таку захисну тактику, то контратаки все одно мають бути", – зауважив він.

Сабо також наголосив, що наші гравці значно поступалися у швидкості.

"Я навіть не знаю, як назвати такий футбол, у який вчора грала наша команда. Все треба робити на швидкості та в один дотик, а наші так не вміють. Для України удар по воротах вже мрія!", – резюмував він.

Раніше свою думку відносно результату матчу висловив колишній нападник Динамо Віктор Леоненко.

Наступний і вирішальний матч Україна зіграє проти Ісландії. Поєдинок, який розсудить англійська бригада арбітрів на чолі з Ентоні Тейлором, відбудеться у неділю, 16 листопада.