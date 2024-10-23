Сабо: Я в Шахтарі взагалі лідера на полі не бачу, абсолютно сіра команда
Колишній головний тренер національної збірної України Йожеф Сабо розкритикував гру донецького Шахтаря проти Арсенала (1:0) у 3 турі Ліги чемпіонів.
Його слова передає Sport-express.ua.
"Дуже слабо Шахтар зіграв: без швидкостей та ідей. І це ще Арсенал не в оптимальному складі був. Мені гра не сподобалася. Так, наприкінці матчу Шахтар атакував – мабуть, Арсенал заснув, але цього мало.
У першому таймі "гірники" взагалі нічого не показали, тільки захищалися, і робили дуже багато браку. В атаці – 0! Пощастило, що ще мінімально програли, а якби Арсенал грав з усіма найсильнішими гравцями, то рахунок був би більшим.
Єдиний, хто виділявся – це воротар Різник. Дмитро – єдина світла пляма у вчорашній грі Шахтаря. Кілька разів він виручив, пенальті взяв. Пропущений м'яч? Так буває, від штанги йому в спину влучило, там він не винен.
Судакова в першому таймі я взагалі не бачив. У другому він активізувався, навіть по воротах бив, щоправда, метрів десять вище. Не знаю, куплять його чи ні європейські клуби. Я в цьому Шахтарі взагалі лідера на полі не бачу, абсолютно сіра команда", – сказав Сабо.
Після трьох турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише одне очко, набране у грі з Болоньєю, а Арсенал відтепер має в активі сім балів. У наступному турі "гірники" 6 листопада зіграють проти швейцарського Янг Бойз, а "каноніри" у цей же день завітають до міланського Інтера.