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Сабо назвав головну проблему збірної України

Олександр Булава — 13 червня 2025, 20:47
Сабо назвав головну проблему збірної України
Йожеф Сабо

Екстренер Динамо Київ та збірної України Йожеф Сабо вважає, що основна проблема національної команди криється у нестачі якісних футболістів.

Цитує наставника Blik.

"Набридли ці журналістські розмови. Реброву взагалі потрібно сказати спасибі за те, що приїхав в Україну і працює з нашою збірною. Він міг би собі спокійно тренувати за кордоном.

Проблема збірної не в тренері, а в тому, що сьогодні у нас немає футболістів", – заявив Сабо.

Нагадаємо, у Канаді закінчився товариський футбольний турнір Canadian Shield. Збірна України після поразки від Канади (2:4) обіграла Нову Зеландію (2:1) і закінчила турнір на третьому місці.

Збірна України з футболу Йожеф Сабо

Йожеф Сабо

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