Сабо назвав головну проблему збірної України

Екстренер Динамо Київ та збірної України Йожеф Сабо вважає, що основна проблема національної команди криється у нестачі якісних футболістів.

Цитує наставника Blik.

"Набридли ці журналістські розмови. Реброву взагалі потрібно сказати спасибі за те, що приїхав в Україну і працює з нашою збірною. Він міг би собі спокійно тренувати за кордоном.

Проблема збірної не в тренері, а в тому, що сьогодні у нас немає футболістів", – заявив Сабо.