Сабо назвав головну проблему збірної України
Йожеф Сабо
Екстренер Динамо Київ та збірної України Йожеф Сабо вважає, що основна проблема національної команди криється у нестачі якісних футболістів.
Цитує наставника Blik.
"Набридли ці журналістські розмови. Реброву взагалі потрібно сказати спасибі за те, що приїхав в Україну і працює з нашою збірною. Він міг би собі спокійно тренувати за кордоном.
Проблема збірної не в тренері, а в тому, що сьогодні у нас немає футболістів", – заявив Сабо.
Нагадаємо, у Канаді закінчився товариський футбольний турнір Canadian Shield. Збірна України після поразки від Канади (2:4) обіграла Нову Зеландію (2:1) і закінчила турнір на третьому місці.