Що він знає про тренерство: Сабо – про можливе призначення Ярмоленка головним тренером Динамо

Колишній наставник збірної України Йожеф Сабо скептично оцінив чутки про можливу заміну Олександра Шовковського на Андрія Ярмоленка на посаді головного тренера Динамо.

Цитує наставника "Український футбол".

"Ярмоленко граючий тренер? Це все нісенітниця! Не думаю, що до цього дійдуть. Не можна одразу ставити тренером футболіста, який тільки закінчив кар'єру. Для того, щоб стати хорошим фахівцем, потрібно пройти якусь школу. Різниця між гравцем та тренером дуже велика. Що Ярмоленко знає про тренерство?", – заявив він.

Також тренер не вважає, що головний тренер Динамо U-19 Ігор Костюк може очолити основну команду.

"Я не думаю, що Костюк зможе замінити Шовковського. Він такий самий м'якотілий. Тренер має бути жорстким. Якщо щось не виходить із Ярмоленком треба поставити питання перед президентом: що Андрій в силу свого віку вже не тягне і не може грати. Шовковський не зміг це зробити", – сказав Сабо.

Наступний матч кияни зіграють проти Шахтаря у межах 1/8 фіналу Кубку України. Зустріч відбудеться у середу, 29 жовтня. Початок гри – о 18:00 київським часом.

Нагадаємо, напередодні Динамо розгромило Кривбас, а Шахтаря розібрався з Кудрівкою в УПЛ.