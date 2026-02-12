Маріонетка Путіна: Сабо – про суперника України у Лізі націй

Колишній головний тренер збірної України та Динамо Йожеф Сабо відреагував на результати жеребкування групового етапу Ліги націй.

Його слова передає "Український футбол".

Суперниками "синьо-жовтих" стали національні команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

"З Угорщиною буде справжня заруба! Не лади у нас з ними в політичній площині, не товаришують наші країни… Орбан забагато пиз**ть, вибач на слові. Про Закарпаття він там щось говорить, рота свого поганого розкриває. Маріонетка Путіна! Де гроші, там і він. Росія йому платить, а він тому й радий… Не хочу навіть про нього більше говорити, бо й так чимало його об**рав", – сказав Сабо.

Матчі групового етапу Ліги націй відбудуться у період з 24 вересня по 17 листопада 2026 року. Поєдинки плейоф зіграють у березні та червні 2027 року.

Нагадаємо, минулий сезон збірна України завершила на другому місці у групі E, а у стикових матчах за право грати в Дивізіоні А поступилась Бельгії – 3:1 та 0:3.

Наступний поєдинок Україна проведе 26 березня проти збірної Швеції в раунді плейоф відбору на ЧС-2026. Для потрапляння на світову першість потрібно здолати шведів і переможця пари Польща – Албанія.