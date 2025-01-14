Карпати розірвали контракт із півзахисником

Львівські Карпати розірвали контракт з центральним півзахисником Артуром Рябовим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду розірвали за обопільною згодою сторін.

24-річний хавбек виступав за Карпати з літа 2022-го і пройшов шлях з командою з Першої ліги до УПЛ. На його рахунку 50 матчів, в яких він відзначився 5 голами та 2 асистами. У поточному сезоні він зіграв у чотирьох поєдинках.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Рябова зацікавлений львівський Рух.

Напередодні Карпати підписали колишнього захисника Кривбаса Тимура Стецькова.