Карпати розірвали контракт із півзахисником
Артур Рябов
Карпати
Львівські Карпати розірвали контракт з центральним півзахисником Артуром Рябовим.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угоду розірвали за обопільною згодою сторін.
24-річний хавбек виступав за Карпати з літа 2022-го і пройшов шлях з командою з Першої ліги до УПЛ. На його рахунку 50 матчів, в яких він відзначився 5 голами та 2 асистами. У поточному сезоні він зіграв у чотирьох поєдинках.
Раніше повідомлялося, що у підписанні Рябова зацікавлений львівський Рух.
Напередодні Карпати підписали колишнього захисника Кривбаса Тимура Стецькова.