Галатасарай звинуватив Моурінью в руйнуванні турецького футболу

Галатасарай оприлюднив заяву, в якій клуб атакував головного тренера Фенербахче Жозе Моурінью.

Ця заява була опублікована на сайті "левів".

Черговий скандал в турецькому футболі стався після закінчення матчу між Галатасараєм та Фенербахче (2:1) в 1/4 фіналу національного кубку.

Після фінального свистка Моурінью ущипнув за ніс головного тренера суперників Окана Бурука, який вирішив драматично впасти на газон, демонструючи свої страждання.

Згодом Галатасарай опублікував анімаційний ролик, яким мав намір познущатися над "Особливим". Але й на цьому клуб зі Стамбула не зупинився, і зробив доволі провокативну заяву.

"За останні 8 місяців стрімко зростає шкода, яку футболу країни завдав головний тренер команди-суперника, який приїхав з надією зробити свій внесок у турецький футбол. Замість того, щоб вийти і вибачитися від імені цієї людини, яка відома у світовій футбольній спільноті подібними недоречними вчинками в минулому, ми шкодуємо, що нам довелося відповісти на заяву, зроблену як знущання над інтелектом турецької футбольної спільноти. Не дай Боже нікого не змусити захищати ганебну атаку на ім'я спорту, яка відбулася на очах у всього світу, тільки для того, щоб тренер отримав легке покарання. Ми з сумом спостерігаємо за цією жалюгідною ситуацією, в яку сьогодні потрапили ті, хто ще вчора намагався дати нам моральні уроки, і нам в черговий раз соромно від їх імені і від імені турецького футболу", – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що за свою витівку Жозе Моурінью може отримати тривалу дискваліфікацію.

Але при цьому його кар'єра у Туреччині може закінчитися тим, що 62-річний португалець очолить одну з найкращих збірних світу.