Моурінью знов у центрі уваги: "Особливий" вщипнув за ніс тренера Галатасарая, спричинивши бійку

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью опинився у центрі гучного скандалу після гарячого протистояння з Галатасараєм у чвертьфіналі Кубка Туреччини.

62-річний португалець, схоже, не стримав емоцій після поразки 1:2 і відзначився несподіваним жестом – він ущипнув за ніс головного тренера суперників Окана Бурука.

Матч і без цього був сповнений драматичних подій. Галатасарай повів завдяки дублю Віктора Осімгена ще у першому таймі, а Фенербахче зміг відповісти лише одним голом Себастьяна Шиманського перед перервою.

У другій половині зустрічі пристрасті розпалилися – арбітр показав одразу три червоні картки! Мерт Хакан Яндаш із Фенербахче та дует Галатасарая – Керем Демірбай і Бариш Алпер Їлмаз – отримали вилучення на другій доданій хвилині. Іронія в тому, що жоден із них на той момент не перебував на полі.

Але головний вибух емоцій стався вже після фінального свистка. Коли Моурінью вхопив Бурука за ніс, ситуація ледь не переросла у хаос. Реакція турецького фахівця була шокуючою – він впав на землю, що викликало справжній ажіотаж на стадіоні.

Турецькі ЗМІ вже активно розбирають даний епізод і гадають, що "Особливий" отримає за свої дії чергове покарання.

Раніше Моурінью розповів, в якому чемпіонаті у майбутньому він хотів би попрацювати.